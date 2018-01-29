Вернувшиеся в Стамбул из-за неполадок пассажиры вылетели в Москву

АНКАРА, 29 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Рейс TK413 авиакомпании Turkish Airlines Стамбул — Москва, ранее возвращенный в аэропорт отправления из-за технических неполадок, отправлен в Москву после смены самолета, заявил РИА Новости представитель авиакомпании.

"Пассажиры рейса TK413 вылетели в Москву на Airbus 330 в 14.42 мск.", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель авиакомпании сообщил РИА Новости о том, что рейс TK413 вылетевший в Москву в 9.25 мск, из-за технической причины вернулся в аэропорт Стамбула. Еще до прибытия самолета в аэропорт вылета авиакомпания подготовила другой борт. Представитель авиакомпании не уточнил, какого рода неполадки стали причиной возвращения самолета, однако по его словам, никакой угрозы для жизни и безопасности пассажиров не было.

Возможной причиной инцидента, по информации источников газеты Hurriyet, было падение давления в салоне самолета.