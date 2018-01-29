Тюремщики в Бельгии провели предупредительную акцию перед стачкой

Сотрудник полиции обеспечивает безопасность на одной из станций метро в Брюсселе. Архивное фото

Сотрудник полиции обеспечивает безопасность на одной из станций метро в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Тюремные надзиратели в Бельгии в понедельник приступили к работе с двухчасовым опозданием, акция носит предупредительный характер в преддверии забастовки, которую они намерены провести в два этапа – с 1 по 3 февраля и с 8 по 10 февраля, сообщил представитель профсоюза CGSP.

"Сегодняшняя акция носит предупредительный характер", — сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, надзиратели в первую очередь требуют решить проблему нехватки кадров, которая приводит к росту внеурочных дежурств.

Профсоюз заявляет о нехватке, по меньшей мере, 300 работников пенитенциарных заведений.

Весной 2016 года бельгийские тюремные надзиратели бастовали более одного месяца, требуя также решения проблемы перенаселенности пенитенциарных заведений. Тогда тюремщиков не испугало даже решение властей в виде наказания лишить их месячного оклада.