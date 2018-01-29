Инаугурация Ниинисте на пост президента Финляндии пройдет 1 февраля

ХЕЛЬСИНКИ — 29 янв, РИА Новости. Инаугурация избранного на второй срок президента Финляндии Саули Ниинистё состоится в четверг, 1 февраля, на заседании парламента, где он примет присягу, сообщает в понедельник МИД Финляндии.

"В четверг, 1 февраля, в 12.00 президент республики Саули Ниинисто прибудет на пленарное заседание парламента. Там он примет присягу, согласно конституции. После этого спикер парламента Мария Лохела передаст приветствие парламента президенту. Затем президент Ниинистё выступит с речью перед парламентариями", — говорится в сообщении.

Инаугурация Ниинистё будет транслироваться в прямом эфире на государственных теле и радио каналах.

В воскресенье минюст Финляндии объявил, что после проверки 100% бюллетеней Саули Ниинистё победил в первом туре президентских выборов Финляндии, набрав 62,7% голосов избирателей. Официальные итоги выборов будут объявлены минюстом во вторник, 30 января.