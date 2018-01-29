РФ играет важную роль в сфере безопасности в регионе, заявили в МИД Армении

ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Россия играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, заявил в понедельник глава армянского МИД Эдвард Налбандян в ходе пресс-конференции по итогам 2017 года.

"Россия играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, и не только как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, но и как важнейший региональный актор", — сказал Налбандян.

Он также напомнил, что в 2010 году между Ереваном и Москвой был подписан протокол к большому соглашению о пребывании российской базы, который предусматривает предоставление Россией Армении современного вооружения.

Ранее, в июне 2015 года, было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. Кредит предоставлен на 13 лет с трехлетним льготным периодом по годовой ставке в 3%.