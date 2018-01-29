Магазины IKEA в Швеции почтут память Кампрада минутой молчания

СТОКГОЛЬМ, 29 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Минутой молчания почтут в понедельник в полдень по местному времени (14.00 мск) все магазины IKEA память своего основателя Ингвара Кампрада, о кончине которого стало известно в воскресенье, сообщают шведские СМИ.

Основатель крупнейшего в мире шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад ушел из жизни в возрасте 91 года у себя дома в шведской провинции Смоланд в субботу, и официально о его кончине компания сообщила в воскресенье. Дата похорон пока неизвестна, согласно пожеланию семьи, прощание с Кампрадом пройдет в узком кругу близких и родственников.

"Для нас это способ отдать честь Ингвару вместе с нашими посетителями. Мы остановимся, чтобы подумать об Ингваре, который находится на небесах. Мы хотим сделать это с нашими посетителями", — цитирует слова пресс-секретаря IKEA в Швеции Якоба Хольмстрёма шведское телевидение SVT.

Кампрад родился в 1926 году. Он заложил основы IKEA в 1943 году, когда ему было всего 17 лет и когда он занялся отправкой разной продукции для дома по почте. В 1953 году он купил столярную мастерскую в Эльмхульте, что и стало началом мебельной истории IKEA.

Низкие цены на продукцию предприятия и удобные для перевозок упаковки стали новинкой времени и раздражали многих других производителей мебели в Швеции. Одно время в течение 50-х многие предприятия в знак протеста против IKEA отказались даже сотрудничать с ней. Одним из способов спасения для компании стал импорт. В 1963 году открылся универмаг в Осло и первый универмаг за пределами Северной Европы появился в Швейцарии в 1973 году. В 1965 году открылся универмаг в Стокгольме.

Именно с 60-х годов IKEA начинают воспринимать как нечто чисто шведское. Как считают историки, во многом это сложилось из-за того, что именно в 60-е годы экономика Швеции находилась на подъеме, у населения был стабильный и хороший заработок и универмаги посещались часто целыми семьями, для которых выезд в магазин IKEA стал способом времяпрепровождения. Особенно популярной IKEA была в 60-е среди молодых семей и студентов, средства которых позволяли покупку удобной и недорогой мебели.

У концерна сегодня более 300 магазинов в почти 30 странах мира. Соболезнования в связи с кончиной выразили многие лидеры политических партий Швеции.

"Он был уникальным предпринимателем, который имел большое значение для шведской промышленности и торговли и который сделал доступной мебель в доме для многих людей", — сказал в воскресенье глава правительства Швеции Стефан Лёвен, комментируя кончину основателя IKEA. Его слова привела газета Aftonbladet.

© FABRICE COFFRINI / AFP Основатель ИКЕА Ингвар Кампрад © FABRICE COFFRINI / AFP Основатель ИКЕА Ингвар Кампрад

Неоднозначный предприниматель и его история

Сообщение о кончине Кампрада остается с воскресенья одной из доминирующих тем в новостях многих шведских СМИ. Журналисты обращают внимание на то, что Кампрад был своеобразным предпринимателем. Он редко давал интервью, всегда напрямую общался с посетителями и сотрудниками его магазинов по всему миру. Он был одним из богатейших в мире людей и одновременно оставил о себе репутацию как самого экономного человека. У него не было водителя, он редко менял свои автомашины и одевался скромно. И сам Кампрад, и члены его семьи жили и живут очень анонимно и подробности об их частной жизни редко становятся предметом для обсуждения в светских хрониках.

"Я плохо умею принимать решения, плохой организатор и у меня масса других недостатков. Я думаю, что у меня низкий IQ, но с другой стороны наш Господь был добрым по отношению ко мне и дал здравый смысл. Мне удалось это использовать правильно", — сказал Кампрад шведскому телевидению в одном из своих интервью в 1980 году.

Одной из темных сторон жизни предпринимателя стали его симпатии в молодые годы к нацистскому движению в Швеции. Кампрад в 17-летнем возрасте был членом "Нового шведского движения", созданного в 30–е годы и которое рассматривалось многими в Швеции как движение, близкое по своим взглядам идеям нацистов и итальянских фашистов. Он также симпатизировал национал-социалистическому "Шведскому социалистическому собранию". Кампрад, комментируя это шведским СМИ в 1994 году, назвал свои политические симпатии заблуждениями подростка. Он также неоднократно приносил свои извинения и не раз говорил, что никаких симпатий к нацистам у него сегодня нет.

© flickr.com/Haparanda Midnight Ministerial June 2010 Основатель IKEA Ингвар Феодор Кампрад © flickr.com/Haparanda Midnight Ministerial June 2010 Основатель IKEA Ингвар Феодор Кампрад

Кому достанется империя Кампрада

Ингвар Кампрад ушел от дел уже давно и, как он сообщил в прошлом году шведскому телеканалу TV4, деятельностью в IKEA занимаются трое его сыновей — Петер, Йонас и Матиас. Как поясняет Радио Швеции SR, империя IKEA включает в себя несколько компаний со сложной структурой и с центрами управления в Швеции, в Нидерландах и Лихтенштейне. Какой будет роль сыновей в этой империи остается пока не ясно. Известно только, что IKEA, согласно завещанию самого Кампрада, должна оставаться вне биржи.

"Я надеюсь, что у IKEA будет длинная жизнь, и я надеюсь, что IKEA никогда не будет биржевым явлением", — сказал Кампрад в прошлом году в интервью шведскому телеканалу TV4.