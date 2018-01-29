Избирком Египта зарегистрировал двух кандидатов в президенты

КАИР, 29 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пока считается единственным зарегистрированным кандидатом на предстоящих в марте очередных президентских выборах. Срок подачи заявок в избирательную комиссию истекает через два часа, пишет новостной портал "Йоум7".

Единственным конкурентом действующего египетского лидера еще может стать глава египетской партии "Завтра" Муса Мустафа Муса. Накануне он прошел медкомиссию и, теоретически, может успеть подать необходимые документы в избирком до 14.00 по местному времени (15.00 мск).

Несколько дней назад сразу две крупные египетские партии — левая "Тагаммуа" и либеральная "Вафд" решили не выдвигать собственных кандидатов на выборах главы государства. Они решили поддержать ас-Сиси.

В минувшую субботу Национальная избирательная комиссия Египта начала прием документов потенциальных кандидатов на выборах президента страны, первый тур которых пройдет в конце марта. У кандидатов было десять дней для сбора необходимых документов и регистрации. Действующий египетский президент ас-Сиси объявил о намерении участвовать в выборах неделю назад. Сотрудники его избирательной кампании выполнили все необходимые процедуры для его регистрации как кандидата. Сам глава государства уже прошел медицинскую комиссию, заключение которой необходимо для официальной регистрации в качестве кандидата.

Ранее Национальная избирательная комиссия Египта исключила экс-начальника генерального штаба вооружённых сил Сами Анана из избирательного списка, лишив возможности участвовать в выборах в связи с тем, что он продолжает числиться на действительной военной службе. В то же время от участия в президентской гонке отказались юрист и правозащитник Халед Али и глава популярного спортивного клуба "Замалек" Мортада Мансур.

В случае если действующий президент станет единственным зарегистрированным кандидатом на выборах, голосование состоится. Ему достаточно будет получить поддержку пяти процентов зарегистрированных избирателей, чтобы вновь занять президентское кресло. 31 января избирком Египта опубликует предварительный список кандидатов в президенты страны, а также число поддержавших их граждан.