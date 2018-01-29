В ДНР с начала "новогоднего" перемирия погибли шесть человек

ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Шесть человек погибли и 16 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за время действия "новогоднего" перемирия, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"Всего с момента действия перемирия со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) зафиксировано 218 случаев нарушения режима прекращения огня, в результате боевых действий погиб один мирный житель, десять получили ранения различной степени тяжести, повреждения получили 28 домостроений и инфраструктура", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также погибли пять и ранены шесть ополченцев.