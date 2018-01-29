Партия "Настоящая Черногория" выступит за отмену санкций против России

БЕЛГРАД, 29 янв — РИА Новости. Новая оппозиционная партия "Настоящая Черногория" подала документы на регистрацию в министерство по делам самоуправления Черногории и намерена выступить за сближение с Сербией и Россией, сообщил в понедельник ее лидер Марко Милачич.
"Мы возьмемся за наиболее важные национальные вопросы от экономики, через внешнюю политику до вопроса идентичности. Мы будем выступать за деполитизацию власти, демократизацию и декриминализацию. На внешнем плане будем выступать за наилучшие отношения со всеми, а братские – с Россией и Сербией, потому что этого требуют национальные интересы и наша вековая традиция и история", — заявил Милачич на пресс-конференции в Подгорице, которая транслировалась онлайн.
"В экономике будем стимулировать местные факторы развития и соблюдать честный подход ко всем инвестициям, приходят ли они с Востока или Запада. Поэтому будем выступать и бороться за отмену санкций Российской Федерации, и станем проводить не политику санкций, но политику дружбы, политику мира и примирения", — отметил он.
Милачич подчеркнул, что программной задачей партии является экономическое благополучие при сохранении духовности и традиций Черногории. При этом он уточнил, что готов сотрудничать со всеми в республике кроме правящей Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича, которому, по словам молодого политика, "пора отдохнуть после трех десятков лет управления страной".
Ранее Милачич сообщил РИА Новости, что он также думает о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента республики 15 апреля текущего года. Действующее руководство Черногории он называет "натовской дубинкой".
Центр за демократию и права человека (CEDEM) в середине января провел опрос населения по популярности возможных кандидатов в президенты республики. Марко Милачич оказался на шестом месте в рейтинге с 16,8% симпатий граждан. Первое место досталось экс-премьеру Джукановичу с 39,7%. Претенденты на пост главы государства должны передать в избирком Черногории 8 тысяч подписей до 26 марта.