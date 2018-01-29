Партия "Настоящая Черногория" выступит за отмену санкций против России

БЕЛГРАД, 29 янв — РИА Новости. Новая оппозиционная партия "Настоящая Черногория" подала документы на регистрацию в министерство по делам самоуправления Черногории и намерена выступить за сближение с Сербией и Россией, сообщил в понедельник ее лидер Марко Милачич.

В регионе 32-летний Милачич известен как основатель и лидер организации "Сопротивление безнадежности" и движения за военный нейтралитет Черногории, организатор международного автопробега в поддержку нейтралитета республики. По его словам, новое движение "Настоящая Черногория" будет больше, чем обычная партия.

"Мы возьмемся за наиболее важные национальные вопросы от экономики, через внешнюю политику до вопроса идентичности. Мы будем выступать за деполитизацию власти, демократизацию и декриминализацию. На внешнем плане будем выступать за наилучшие отношения со всеми, а братские – с Россией и Сербией, потому что этого требуют национальные интересы и наша вековая традиция и история", — заявил Милачич на пресс-конференции в Подгорице, которая транслировалась онлайн.

"В экономике будем стимулировать местные факторы развития и соблюдать честный подход ко всем инвестициям, приходят ли они с Востока или Запада. Поэтому будем выступать и бороться за отмену санкций Российской Федерации, и станем проводить не политику санкций, но политику дружбы, политику мира и примирения", — отметил он.

Милачич подчеркнул, что программной задачей партии является экономическое благополучие при сохранении духовности и традиций Черногории. При этом он уточнил, что готов сотрудничать со всеми в республике кроме правящей Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича, которому, по словам молодого политика, "пора отдохнуть после трех десятков лет управления страной".

Ранее Милачич сообщил РИА Новости, что он также думает о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента республики 15 апреля текущего года. Действующее руководство Черногории он называет "натовской дубинкой".

Центр за демократию и права человека (CEDEM) в середине января провел опрос населения по популярности возможных кандидатов в президенты республики. Марко Милачич оказался на шестом месте в рейтинге с 16,8% симпатий граждан. Первое место досталось экс-премьеру Джукановичу с 39,7%. Претенденты на пост главы государства должны передать в избирком Черногории 8 тысяч подписей до 26 марта.