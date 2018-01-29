В Киеве произошла стрельба, погиб человек

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Стрельба произошла в Киеве, один человек погиб и один ранен, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Киеве. В результате два человека получили огнестрельные ранения, один из них умер", — говорится в сообщении.

По данным полиции, сообщение о стрельбе поступило в 13.12 мск. На месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства происшествия, личный состав полиции ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению людей.

Пресс-секретарь киевского управления Нацполиции Оксана Блищик сообщила, что стрельба произошла в Шевченковском районе Киева в помещении пункта национальной лотереи.

"По предварительной информации, в момент нападения там находилось пятеро представителей частной охранной фирмы и администратор. Туда забежали семь мужчин, по информации свидетелей, они были в темной форме. Началась драка, при этом прозвучали несколько выстрелов, после этого злоумышленники разбежались в разные стороны", — сказала Блищик в эфире телеканала "112 Украина".