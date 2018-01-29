В ДНР заявили об одном погибшем и семи пострадавших из-за обстрелов ВСУ

ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Один человек погиб и семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"За период с 18 января по утро 29 января со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) зафиксировано 70 нарушений режима прекращения огня, погиб один мирный житель, семеро получили ранения, повреждено 12 домостроений", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.