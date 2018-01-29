Украинский писатель обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате.

В своей колонке на портале " Збруч " Винничук заявил, что любой разбирающийся в литературе человек "легко увидит всю вторичность романа "Мастер и Маргарита". По мнению украинца, Булгаков набрал идей у разных авторов — Пьера Мак-Орлана, Александра Дюма, Марка Твена и Густава Майринка.

"Словом, с Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии", — пишет Винничук.

По словам украинского литератора, многие классические стихотворения Пушкина — не более чем "перепевы" с иностранного языка.

Ранее директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил об опасности "щупалец русского мира", к которым причислил музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры. По мнению Вятровича, их творчество напоминает украинцам о едином культурном пространстве с Россией.