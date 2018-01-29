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В мире

Фитнес-приложение раскрыло координаты военных баз по всему миру

14:2229.01.2018
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© AFP 2018 / Martin BureauСолдаты армии США покидают военную базу в Ираке. Архивное фотоСолдаты армии США покидают военную базу в Ираке. Архивное фото
© AFP 2018 / Martin Bureau

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Эксперты нашли на карте приложения Strava военные базы нескольких стран, в том числе американские. Передвижения военных выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства, пишет The Verge.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Песков прокомментировал сообщения о ситуации с координатами военных баз США
Осенью прошлого года в открытом доступе появилась карта фитнес-приложение Strava карту с информацией о передвижениях владельцев миллионов устройств.

На ней ярким цветом выделены популярные маршруты для велосипедистов, бегунов, лыжников и пловцов. Это приложение позволяет пользователям отслеживать пройденное расстояние с помощью данных со спутников.

Пользователи Сети обратили внимание на необычную активность в зонах боевых действий, в том числе в Афганистане и Сирии. Они обнаружили цикличные маршруты, по которым, вероятно, передвигаются военные патрули. Все маршруты проходили далеко от населенных пунктов и других мест, где могут использоваться фитнес-трекеры.

Отмечается, что иногда военнослужащие могут не снимать это устройства в течение целого дня, поэтому может вестись запись не только их спортивных упражнений, но и, возможно, передвижений во время спецопераций. Эта информация вызвала бурное обсуждения в соцсетях.

"Strava опубликовала глобальную карту… Выглядит красиво, но это проблема для сохранения секретности операций. Базы США легко идентифицировать", — пишет Nathan Ruser.

​"Американская авиабаза построена в 2016 году недалеко от деревни Сабит, в 35 км к югу от Кобани, для поддержки операций Демократических сил Сирии против ИГ*", — поделился наблюдением Mr Ghostly.

"Вот посты вокруг Мосула. (или это местные жители, которые бегают кругами вокруг своих домов)", — иронизирует Tobias Schneider.

​Пользователи отмечают, что американские базы наиболее заметны на карте.

Кроме американских баз в Афганистане, специалистам удалось обнаружить и базы ВС Франции в провинции Кидаль западноафриканского государства Мали, где французские военные уже некоторое время проводят антитеррористические операции.

Американские военные в Сирии
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Базы США в Сирии: все не так, как кажется
Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что военное ведомство изучает ситуацию и готово принять дополнительные меры для обеспечения безопасности военного персонала внутри страны и за рубежом.

В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что использование "облачных технологий" в различных приложениях в гаджетах делает действия любого человека максимально прозрачными.

Российским базам такое не грозит

Как отметил военный эксперт и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, российские базы нельзя обнаружить при помощи приложений — спортивных трекеров.

По его словам, безопасности военнослужащих ничего не угрожает. Он отметил, что на российских базах использование коммерческих смартфонов запрещено.

"На службе они не используются, тем более во время операций или учений", — сказал Мураховский.

Те базы, расположение которых стало известно благодаря спортивному приложению, по словам Мураховского, могут стать мишенью для новых атак террористов в Афганистане, Ираке и Сирии.

Американские военные в Сирии
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Политолог: разрешить США размещать базы в Сирии могло только ИГ*
"Такая безалаберность удивляет: как не соблюдать требования по кибер- и радиоэлектронной безопасности?" — заключил эксперт.

За что боролись, на то и напоролись

Как отметил коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков, подобные программы использовали крупные торговые сети, которые хотят определить предпочтения клиента – куда он ходит, что он покупает. По его словам, придя в армию США, "продвинутые" военнослужащие продолжают пользоваться различными гаджетами.

"При помощи нехитрых манипуляций с программным обеспечением можно определить, где находятся солдаты. В том числе и во время боевых действий, если эти устройства будут при них", – добавил эксперт.

Он отметил, что из-за этого информация может попасть в открытый доступ.

"Теперь, когда она вскрылась, получается, что американцы за что боролись, на то и напоролись. Они по всему миру распространяли эти технологии, а так как в армии у них достаточно много свобод, то теперь это выливается в то, что широкие массы общественности в курсе того, где находятся американские военнослужащие", – заключил Леонков.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

Американские военные в мире
© РИА Новости, Инфографика
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География военного присутствия США
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Gorg_1972
Бардак в головах, прямое следствие бардака на службе.
15:09
29.01.2018
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