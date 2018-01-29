Опрос показал, что сыграло решающую роль в победе Земана на выборах в Чехии

ПРАГА, 29 янв – РИА Новости. Решающую роль в победе действующего главы Чехии Милоша Земана во втором туре президентских выборов, который состоялся 26-27 января, сыграла серия теледебатов с участием претендентов на Пражский град, которая прошла в течение предшествующей голосованию недели, сообщил в понедельник журналистам представитель агентства Median, которое проводило в эти дни опросы населения.

В субботу завершился второй тур выборов президента Чехии. По его итогам Земан получил 51,36% голосов избирателей, за него проголосовали 2,85 миллиона человек. Соперник Земана экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош набрал 48,63%, ему отдали свои голоса 2,7 миллиона избирателей. Инаугурация Земана состоится на Пражском граде 8 марта.

"В субботу Земан победил с перевесом в 2,7%, но если бы второй тур состоялся на неделю раньше, то с таким же преимуществом мог выиграть Драгош. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который мы непрерывно вели в течение последней недели среди 1,1 тысячи респондентов", — сообщил представитель агентства Median Даниэл Прокоп.

По словам Прокопа, решающую роль в переходе преимущества на сторону Земана могла сыграть серия дебатов, которую провели четыре самых популярных телеканала. В двух из них Земану противостояли комментаторы каналов, а в двух последних впервые лицом к лицу встретились оба кандидата в президенты – Земан и Драгош.

"Земан весьма успешно провел теледебаты. Он выглядел гораздо более здоровым, нежели о нем говорили соперники и писали СМИ, к тому же в дискуссиях были затронуты столь популистские темы, как нелегальная миграция или наличие у населения личного оружия, в которых Земан прекрасно ориентируется, и которые он смог использовать для мобилизации избирателей в свою поддержку", — сказал Прокоп.

На теледебатах с действующим президентом долго настаивал Драгош. Но, оказавшись лицом к лицу с Земаном, он, как отмечают многие эксперты, проиграл ему в ораторском мастерстве, во владении темами дискуссий, в целом выглядел порой весьма неуверенно и нервозно.

"Земан склонил на свою сторону многих избирателей двух популистских движений – ANO и "Свобода и прямая демократия", а также двух левых партий – коммунистической и социал-демократической. Но самое главное —телезрители услышали призыв Земана обязательно прийти на избирательные участки, чтобы осуществить свое право на волеизъявление. В итоге, во втором туре по сравнению с первым приняло участие на 10% избирателей больше, плюс добавились те избиратели, которые не голосовали в октябрьских парламентских выборах. Возможно, это также внесло вклад в победу Земана", — пояснил Прокоп.