В Минобороны Литвы призвали граждан отказаться от антивируса Касперского

ВИЛЬНЮС, 29 янв – РИА Новости. Заместитель министра национальной обороны Эдвинас Керза призвал литовцев прекратить пользоваться антивирусом от "Лаборатории Касперского" на своих компьютерах.
В конце декабря правительство республики приняло решение, что "Лаборатория Касперского" представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, и обязало госучреждения и структуры, имеющие доступ к информации особой важности, заменить программное обеспечение другим.
Тогда же Эдвинас Керза отметил, что это решение касается только учреждений энергетической, финансовой и транспортной отраслей. Представителей частных предприятий попросили самостоятельно оценить риски использования "Лаборатории Касперского".
Ранее в "Лаборатории" заявили, что не занимаются кибершпионажем. Основатель компании Евгений Касперский назвал все обвинения литовского правительства ложью.
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