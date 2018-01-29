В Минобороны Литвы призвали граждан отказаться от антивируса Касперского

ВИЛЬНЮС, 29 янв – РИА Новости. Заместитель министра национальной обороны Эдвинас Керза призвал литовцев прекратить пользоваться антивирусом от "Лаборатории Касперского" на своих компьютерах.

"Следовало бы вслушаться в те общие рекомендации, потому что решение было принято, основываясь не на эмоциях, а на наших исследованиях, и подтверждено доказательствами, которые собрали мы сами и наши партнеры. Предпринимаются такие решительные шаги, потому что в системе на самом деле существует угроза", – цитирует Sputnik Литва слова Керза.

В конце декабря правительство республики приняло решение, что "Лаборатория Касперского" представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, и обязало госучреждения и структуры, имеющие доступ к информации особой важности, заменить программное обеспечение другим.

Тогда же Эдвинас Керза отметил, что это решение касается только учреждений энергетической, финансовой и транспортной отраслей. Представителей частных предприятий попросили самостоятельно оценить риски использования "Лаборатории Касперского".

В "Лаборатория Касперского" заявили, что считают это решение геополитическим, поскольку не были опубликованы какие-либо достоверные доказательства, свидетельствующие против разработчика ПО. Там подчеркнули, что, несмотря на принятие запрета, продолжат диалог с властями Литвы и будут и дальше оказывать услуги частным лицам и компаниям прибалтийской республики.

Ранее в "Лаборатории" заявили, что не занимаются кибершпионажем. Основатель компании Евгений Касперский назвал все обвинения литовского правительства ложью.

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