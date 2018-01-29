Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили у линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Наша разведка выявила огневые позиции артиллерии, запрещенной минскими договоренностями, в зоне ограничения тяжелых вооружений. Так, в районе населенного пункта Курахово (под контролем Киева — ред.) выявлены огневые позиции трех САУ "Гвоздика" калибром 122 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Желанное Второе обнаружены четыре гаубицы калибром 152 миллиметра. Басурин напомнил, что данное вооружение должно быть отведено от линии соприкосновения на расстояние не менее 50 километров.