Индийца насмерть "засосал" аппарат МРТ

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Мумбаи мужчину "засосал" магнитно-резонансный томограф, сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что погибший — 32-летний Раджеш Мару — зашел в кабинет МРТ с металлическим кислородным баллоном. Из-за сильного магнитного поля сканера мужчину "засосало" внутрь аппарата, который был включен. Томограф отключили и достали из него Мару, однако через десять минут он умер в реанимации.

Родственники погибшего обвинили персонал медучреждения в халатности: по их словам, Мару сказали, что аппарат выключен, и разрешили ему войти в кабинет.

"Когда мы заметили, что в кабинет МРТ нельзя заходить с металлическими предметами, сотрудник заверил нас, что это безопасно и они постоянно так делают. Доктор и техник ему не возразили", — приводит телеканал слова представителя семьи.

That last post was just a reference to 30-year-old Rajesh Maru’s death due to the carelessness of the on-duty Doctors and Technicians in the MRI section who did not stop Maru from entering the MRI room with the oxygen cylinder. https://t.co/M8k0zuR1lv pic.twitter.com/GyqzLUMg7y — Radhakrishnan (@RadaCristhna) 29 января 2018 г.

В полиции сообщили, что против врача и его ассистентов возбуждены уголовные дела по статье "Причинение смерти по неосторожности". Руководство больницы также начало внутреннее расследование инцидента.