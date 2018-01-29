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В мире

На выборах в Чехии харизма победила серость, считает эксперт

Сюжет:
Выборы президента Чехии (44)
13:0429.01.2018
(обновлено: 13:05 29.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМилош Земан. Архивное фотоМилош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. На президентских выборах в Чехии, где во второй раз главой государства был избран Милош Земан, харизма одержала победу над серостью, считает политолог, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.

Предвыборный плакат действующего главы государства, кандидата на выборах президента Милоша Земана на улице Праги. 11 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Химик и "алхимик". В Чехии стартовал второй тур президентских выборов

Действующий глава Чехии Милош Земан одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей. Его соперник, экс-председатель Академии наук страны Иржи Драгош получил 48,63% голосов. Окончательные результаты голосования обнародовало республиканское статистическое управление.

"Что было для меня несколько неожиданным — то, что чехи до сих пор оказались восприимчивы к ярким личностям и к призывам ярких личностей. На мой взгляд, едва ли не решающий вклад в такой итог голосования сыграли призывы двух людей. Один из них – это исполняющий обязанности премьер–министра Андрей Бабиш, один самых популярных и ярких политиков Чехии. Вторая личность – это бывший президент Вацлав Клаус. И, как выяснилось, их призывы повлияли на людей больше, чем призывы других, не прошедших во второй тур, кандидатов в президенты. И эти призывы спутали всю ту арифметику, которую рисовали после первого тура, когда многие говорили о победе Драгоша как о совершившемся факте", — сказал Трухачев в понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он полагает, что еще одним фактором, повлиявшим на результат выборов в Чехии, стали теледебаты между Земаном и Драгошем.

Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Земан о своем сопернике на выборах президента Чехии: это начинающий политик
"В Чехии харизма победила серость. Это несколько преувеличение, не хочется господина Драгоша обижать, но он на фоне такого яркого человека, как Земан, выглядел очень бледно, что показали теледебаты. Я думаю, что еще один фактор, который решил исход голосования в пользу Земана — это теледебаты, где он смотрелся на порядок сильнее", — добавил эксперт.

При этом Трухачев полагает, что не нужно переоценивать российский фактор в нынешних президентских выборах в Чехии.

"Влияние России в политической жизни Чехии стремится к нулю. Российский фактор остро в Чехии не ощущается, поэтому, когда приходилось читать о каком-то пророссийском президенте — это смешно. И попытка разыграть карту с (российскими) хакерами, тем более не имея доказательств, и Драгош сам признался, что доказательств у него нет, на мой взгляд, только отняло голоса у Драгоша", — полагает эксперт.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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masha_kupina
Земан только с виду странный старик, стоит ему заговорить, и вы сразу очаровываетесь его умным, дружелюбным спокойствием, и вместе с тем настойчивостью в отстаивании своей точки зрения.
Ему необоснованные нападки продажной прессы что семечки, только на пользу пошли, так он их развернул против своих неприятелей)
13:33
29.01.2018
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