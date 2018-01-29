Литва увеличит военные расходы

ВИЛЬНЮС, 29 янв — РИА Новости. Минобороны Литвы в 2018 году намерено выделить на закупки около 265 миллионов евро, приблизительно на 20% больше по сравнению с прошлым годом, следует из сообщения оборонного ведомства республики.

"В 2018 году агентство по оборонным ресурсам и литовская армия осуществит закупки на сумму около 265 миллионов евро. Запланированы закупки контейнеров, грузовых автомобилей, ремонт военной техники, запасных частей для транспорта, боеприпасов, товаров для индивидуальной защиты военных, топлива, продуктов питания, одежды, и аренды транспорта", — говорится в сообщении Минобороны.

На военное оборудование и запасную технику Литва ежегодно выделяет не менее 25% от оборонного бюджета. В прошлом году оборонное ведомство Литвы и ВС республики заключили соглашения о закупках на сумму 225 миллионов евро.

Так как вооружение и военная амуниция в Литве не производится, договоренности на закупку данных товаров подписываются с иностранными компаниями напрямую, посредством поддержки НАТО и агентства по закупкам, или Оборонным фондом при МВД Литвы.

"Самой крупной зарубежной оборонной закупкой прошлого года стала система ПВО NASAMS, стоимость которой около 100 миллионов евро", — утверждает министерство.

Как отмечается, с января этого года около 70% закупок в системе обороны республики осуществляется созданным ранее агентством оборонных ресурсов при Минобороны.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте подписала государственный бюджет на 2018 год. В нем указано, что в этом году оборонное финансирование республики достигнет 2,006% от ВВП — это 873 миллиона евро. В прошлом году Литва на нужды обороны выделила 723,8 миллиона евро, то есть 1,8% от ВВП. По планам министерства обороны республики в 2018 году большая часть средств пойдет на приобретение военной техники и расширение бригады Zemaitija в Западной Литве.