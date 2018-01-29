Литва увеличит военные расходы

ВИЛЬНЮС, 29 янв — РИА Новости. Минобороны Литвы в 2018 году намерено выделить на закупки около 265 миллионов евро, приблизительно на 20% больше по сравнению с прошлым годом, следует из сообщения оборонного ведомства республики.
На военное оборудование и запасную технику Литва ежегодно выделяет не менее 25% от оборонного бюджета. В прошлом году оборонное ведомство Литвы и ВС республики заключили соглашения о закупках на сумму 225 миллионов евро.
Так как вооружение и военная амуниция в Литве не производится, договоренности на закупку данных товаров подписываются с иностранными компаниями напрямую, посредством поддержки НАТО и агентства по закупкам, или Оборонным фондом при МВД Литвы.
Как отмечается, с января этого года около 70% закупок в системе обороны республики осуществляется созданным ранее агентством оборонных ресурсов при Минобороны.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте подписала государственный бюджет на 2018 год. В нем указано, что в этом году оборонное финансирование республики достигнет 2,006% от ВВП — это 873 миллиона евро. В прошлом году Литва на нужды обороны выделила 723,8 миллиона евро, то есть 1,8% от ВВП. По планам министерства обороны республики в 2018 году большая часть средств пойдет на приобретение военной техники и расширение бригады Zemaitija в Западной Литве.