В Бишкеке произошла новая авария на ТЭЦ

БИШКЕК, 29 янв – РИА Новости. Новая авария произошла на ТЭЦ в столице Киргизии при попытке подключить дополнительные котлы после ЧП, в результате которого на фоне экстремальных морозов резко снизилась температура в квартирах сотен тысяч жителей Бишкека, сообщила пресс-служба ОАО "Электрические станции".
Авария на единственной ТЭЦ Бишкека произошла 26 января на фоне аномального похолодания. Температура в квартирах Бишкека опустилась до 10-12 градусов. По всему городу открыты временные пункты обогрева, за минувшие сутки в них обратились около 800 человек. Минздрав сообщал о двух замерзших насмерть на улице в минувшие сутки.
"При подключении дополнительного котлоагрегата № 24 образовалось повреждение, разрыв трубы — два на пять миллиметров на экранной трубе. Персонал в срочном порядке вскрыл изоляцию, место повреждения локализовано. Идет восстановление места разрыва. Данное повреждение связано с погодными условиями", — сообщила пресс-служба ОАО "Электрические станции".
По данным компании, сейчас к подключению готовят другой котлоагрегат, режим усиленной работы сохраняется.
По данным синоптиков, с 26 января температура воздуха в горных районах республики опустилась до минус 40-45 градусов. Все подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный режим несения службы, приостановлен учебный процесс в школах.