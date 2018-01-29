Новый президент Зимбабве считает, что Мугабе не совершал ошибок

ДАВОС (Швейцария), 29 янв – РИА Новости. Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, пришедший к власти путем военного переворота в декабре прошлого года, считает, что страна не нуждается в реформах, уровень демократии высок, а бывший лидер Роберт Мугабе не совершал ошибок.

В конце ноября 2017 года президент страны — 93-летний Роберт Мугабе — ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в 2018 году.

"Президент Мугабе никогда не совершал ошибок. Была небольшая группа индивидов, которые состояли в отношениях с первой леди. Потому что президент совсем не молод, они использовали его возраст в свою пользу, и мы получили людей, которые принимали исполнительные решения, что идет вразрез с конституцией нашей страны. И наши люди ответили тем, кто начал захватывать власть, которая не была им дана конституцией. Так что народ исправил проблему в Зимбабве", — рассказал он в интервью РИА Новости.

Мнангагве подчеркнул, что его страна не нуждается в демократических реформах, так как уровень демократии остался очень высоким после Мугабе.

"Я бы хотел посмотреть на то, кто укажет на нашу конституцию и скажет: ваша конституция неадекватна с точки зрения современной демократии. На данный момент мы считаем, что она удовлетворяет наши нужды, свободу передвижения, свободу слова, свободу собрания, свободу СМИ – все это отражено в нашей конституции", — подчеркнул он.