Путин поздравил Ниинисте с переизбранием на пост президента Финляндии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Саули Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии и подтвердил готовность к продолжению совместной работы, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Ниинистё победил на выборах президента, набрав 62,7% голосов избирателей после проверки 100% бюллетеней, сообщил в воскресенье Минюст Финляндии.

"Президент РФ Путин направил поздравительную телеграмму Ниинистё по случаю его переизбрания на пост президента Финляндской Республики… Путин подтвердил готовность к продолжению совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-финляндских связей на благо народов двух стран, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, в поздравлении российский президент подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами Финляндии проводимого Ниинистё курса и во многом благодаря его усилиям отношения между Россией и Финляндией развиваются в конструктивном и добрососедском ключе.

Президент России также пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во главе государства.