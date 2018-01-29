Минздрав Йемена сообщил о 132 раненных в результате боев в Адене

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Не менее 12 человек погибли и 132 получили ранения в результате вспыхнувших накануне боев во временной столице Йемена — городе Аден на юге страны, сообщило правительственное агентство Saba со ссылкой на минздрав.

Источник в Адене ранее сообщил РИА Новости о 12 погибших и 20 раненых в столкновениях между правительственными силами и сепаратистами Южного Йемена. По словам источника, бои шли в нескольких районах Адена, ставшего временной столицей Йемена из-за захвата Саны в 2014 году шиитскими повстанцами-хуситами.

"Двенадцать погибших и 132 раненных в результате событий в Адене поступили в различные больницы Адена", — сообщил агентству замглавы министерства Джаляль Бауда.

Он отметил, что девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками в воскресенье после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Сепаратисты требовали, чтобы к воскресенью правительство ушло в отставку и было сформировано новое. Премьер Йемена Ахмед бен Дагр заявил о попытке переворота в Адене и призвал прекратить бои и перейти к диалогу.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Адена в мае прошлого года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.