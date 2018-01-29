Уровень воды в Сене достигнет пика в понедельник

Местная жительница переправляется на лодке по одной из улиц в Париже, затопленной из-за прошедших ливневых дождей

Местная жительница переправляется на лодке по одной из улиц в Париже, затопленной из-за прошедших ливневых дождей

ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Уровень воды в главной парижской артерии — реке Сене — начнет снижаться во вторник, сообщает французская государственная служба по мониторингу наводнений и паводков Vigicrues.

"В Париже пик наводнения будет достигнут в понедельник. Далее уровень воды 24 часа будет оставаться стабильным, а затем, с завтрашнего дня, начнет постепенно снижаться. Вниз по течению от Парижа рост уровня воды продолжится до середины недели", — говорится в коммюнике.

Накануне глава парижской полиции Мишель Дельпюэш заявил, что из-за наводнений примерно 1,5 тысячи человек в столичном регионе Франции были вынуждены покинуть свои дома.

С понедельника по Сене прекращено судоходство — высокий уровень воды несет риск для кораблей и, в частности, популярных среди гостей Парижа речных трамвайчиков, связанный с беспрепятственным проходом под мостами. Помимо этого, в связи с подтоплением сильно ограничено движение на ветке С интегрированных в городскую систему транспорта электричек RER, некоторые станции будут закрыты до 5 февраля.

В связи с риском наводнения знаменитые парижские музеи прибегли к мерам по предупреждению подтопления. Так, Лувр закрыл для посещения часть коллекций исламского искусства, располагающихся на нижних этажах. В музеях Орсэ и Оранжери перенесли на февраль вечерние посещения, которые были запланированы на четверг.