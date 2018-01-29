МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пропавший в Тихом океане паром мог перевозить не менее 100 пассажиров, сообщил президент островного государства Кирибати Танети Маамау.

Паром, вышедший из порта Ноноути 18 декабря, должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава спустя два дня. Ранее сообщалось, что на борту судна находилось 50 человек.

Как сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand, на заседании правительства Кирибати президент Маамау также сообщил, что паром Butiraoi не был готов к выходу в море. По словам главы государства, власти острова узнали об исчезновении судна только 26 декабря. На Кирибати объявлена национальная неделя молитвы за пропавших.

В международной поисково-спасательной операции участвуют ВВС Новой Зеландии, к которым присоединилась авиация Австралии и США.

В воскресенье новозеландский самолет обнаружил надувную лодку с восемью пассажирами с пропавшего парома в 300 километрах к юго-востоку от островного государства Науру. Рыболовецкое судно забрало спасшихся со шлюпки.