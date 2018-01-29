Додон дал интервью журналистке RTVI, которую ранее не пустили в страну

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что дал интервью журналистке русскоязычного телеканала RTVI Марианне Минскер, которой ранее погранполиция Молдавии не разрешила въехать в страну.

Ранее Минскер и телеоператору RTVI не разрешили въехать в Молдавию, так как они, как заявили РИА Новости в пресс-службе пограничной полиции республики, якобы не смогли подтвердить цель визита в республику. Съемочная группа планировала записать интервью с Додоном. Член ОП Елена Сутормина призвала ПАСЕ и ОБСЕ публично осудить недопуск журналистки в Молдавию.

"Как и обещал, дал интервью журналистам международного телеканала RTVI, которое выйдет в эфир на этой неделе в рамках большой итоговой программы "Новые итоги на RTVI, по обе стороны океана". Ответил на все интересующие вопросы", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что молдавские власти систематически нарушают международное право, не пуская российских журналистов в страну, поэтому ПАСЕ и представительство ОБСЕ по свободе СМИ должны публично осудить такое игнорирование демократических прав.

RTVI — международный русскоязычный телеканал, вещающий на территории, в частности, России, Украины, стран Балтии, США, Канады, Израиля, Германии и Великобритании, был создан в 1990-х Владимиром Гусинским.

В январе погранполиция Молдавии также не пропустила в страну российскую журналистку НТВ Ираду Зейналову — как утверждает ведомство, из-за того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну именно невозможностью подтвердить цель визита.