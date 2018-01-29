МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Польский закон, который вводит уголовную ответственность за попытки обвинить поляков в пособничестве в преступлениях нацистской Германии, включая Холокост, оскорбителен как для евреев, так и для поляков, поэтому власти Польши должны внимательно изучить этот вопрос, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти Польши, принятый в пятницу сеймом (нижней палатой парламента), предусматривает до трех лет тюрьмы за использование выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Поправки вызвали протест со стороны Израиля, власти которого потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду.

"Возрождение еврейской общины в современной Польше — это по-настоящему чудо, и мы очень благодарны и нынешнему, и предыдущему правительству Польши за их усилия для становления общины. Однако это никоим образом не оправдывает ответственность за участие Польши в Холокосте. Новый закон не может изменить или перечеркнуть историю. Подобные инициативы — это оскорбление памяти множества жертв — поляков, евреев, в том числе польских евреев", — сказал Гольдшмидт.

По его словам, Совет раввинов Европы призывает польское правительство создать комиссию экспертов с целью "раз и навсегда определить" уровень сотрудничества польских граждан с нацистами и их вклад в спасение евреев во время Холокоста.