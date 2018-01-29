На северо-востоке Индии пассажирский автобус упал в реку

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв — РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько пропали без вести после падения в реку пассажирского автобуса в индийском штате Западная Бенгалия на северо-востоке страны, сообщает электронная версия журнала India Today.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник утром, причина аварии пока неизвестна. К настоящему времени удалось спасти лишь семерых пассажиров, данных о судьбе остальных пока нет.

Как пишет India Today, местные жители, не дождавшись прибытия полиции и профильных служб, предприняли попытку самостоятельно вытащить пострадавших из рухнувшего в реку автобуса. Когда спасатели и полиция прибыли на место происшествия, то горожане, возмущенные долгой задержкой служб, начали закидывать их машины камнями. Они также перевернули несколько полицейских автобусов и фургонов.

В ответ правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, что, однако, не помогло утихомирить толпу. Разъяренные местные жители продолжили закидывать полицейских камнями, после чего подожгли несколько служебных автомобилей.

Власти ведут расследование произошедшего.