Волкер назвал возмещение убытков от конфликта в Донбассе "темой на будущее"

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что о возмещении убытков Украины из-за конфликта в Донбассе целесообразно будет говорить после восстановления мира.

"Думаю, самое важное – убедиться, что появился мир, безопасность и нормальная жизнь для людей, которые там живут. И что гуманитарной трагедии, которая там образовалась, больше нет. Что украинский суверенитет и территориальная целостность восстановлена. После этого можем позаботиться о восстановлении, реконструкции. Это тема на будущее", — приводятся слова Волкера на сайте телеканала "112. Украина".

Он также отметил, что сейчас главное — остановить конфликт и позаботиться о людях.