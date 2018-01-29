Нетаньяху хочет обсудить в России планы Ирана закрепиться в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед отлетом в Москву сообщил, что собирается говорить с российским руководством о недопустимости стремления Ирана к военному присутствию в Сирии и наладить производство высокоточных ракет в Ливане.

Глава правительства повторил, что не готов мириться со стремлением иранцев закрепиться на северных границах еврейского государства и активно этому противодействует.

"Я намерен обсудить с президентом (РФ Владимиром — ред.) Путиным настойчивые попытки Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии — то, с чем мы категорически не согласны и против чего принимаем меры. Также мы будем говорить о стремлении Ирана превратить Ливан в… объект для производства высокоточных ракет, направленных против Израиля. Мириться с этим мы не готовы", — сказал Нетаньяху, которого цитирует его канцелярия.

Израиль признает, что регулярно проводит военные операции в Сирии, направленные, в основном, против главного иранского сателлита — ливанского движения "Хезболлах". Во избежание случайных столкновений с размещенными там же российскими войсками между обеими странами с осени 2015 года действует механизм коммуникаций.

"По сей день он успешно функционирует, важно, чтобы так было и впредь", — сказал об этом Нетаньяху.

Глава израильского правительства — частый гость России и регулярный собеседник российского президента. Только за прошлый год Нетаньяху дважды бывал в РФ и, по подсчетам дипломатов, не менее шести раз разговаривал с Путиным по телефону. О седьмой беседе, в ходе которой лидеры условились о скорой встрече, было объявлено уже 1 января.

Основным фактором активизации российско-израильского диалога и центральной темой в его повестке считается ситуация в Сирии, где Израиль пытается не допустить роста влияния Ирана и добивается в этом понимания Москвы.