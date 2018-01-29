МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Германия почти завершила прием беженцев из Греции и Италии в рамках европейских договоренностей по распределению беженцев, сообщила представительница министерства внутренних дел страны, отвечая на запрос газеты Welt.

По плану Еврокомиссии, одобренному большинством голосов на заседании глав МВД ЕС в сентябре 2015 года, по странам-членам ЕС в течение двух лет должны были быть распределены 160 тысяч беженцев, находившихся на тот момент в лагерях на территории Италии и Греции.

"Германия в значительной мере завершила распределение в 2017 году", — сказала представительница МВД. Официально европейская договоренность о распределении беженцев истекла 26 сентября 2017 года, отмечает издание.

По данным МВД, критериям приема беженцев соответствовало гораздо меньшее число людей, чем ожидалось. "Между тем в Греции больше не осталось тех людей, запрос которых на получение статуса беженцев рассматривается", — пояснили в ведомстве. В свою очередь в Италии осталось еще около 3 тысяч человек, которые могут рассчитывать на получение убежища.

Изначально Германия согласилась принять около 27 тысяч человек, фактически эта цифра составила примерно 10,3 тысячи человек. При этом по сравнению со своими европейскими соседями Германия "с большим отрывом приняла больше всего людей", отметили в министерстве. Из Италии было принято 4894 человека, из Греции — 5371. В декабре Германия приняла еще 503 беженца из Италии и 39 из Греции. В январе общее число беженцев, которых приняла ФРГ, составило восемь человек.