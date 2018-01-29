СМИ уточнили число военных, погибших при атаке боевиков в Афганистане

Сотрудники афганской службы безопасности возле военной академии в Кабуле, где произошел взрыв. 29 января 2018

Сотрудники афганской службы безопасности возле военной академии в Кабуле, где произошел взрыв. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число военнослужащих, погибших при атаке на военную академию в Кабуле, возросло до 11, еще 16 получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства обороны Давлата Вазири.

Ранее сообщалось о пяти погибших военнослужащих и 10 пострадавших.

В понедельник утром группа боевиков атаковала национальный оборонный университет имени Маршала Фахима. Силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению. На территории академии велась стрельба и были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что всего нападавших было пятеро. В ходе перестрелки с военными четверо из нападавших были ликвидированы, еще одного удалось задержать. Столкновения прекратились.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещена в России