СМИ уточнили число военных, погибших при атаке боевиков в Афганистане

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число военнослужащих, погибших при атаке на военную академию в Кабуле, возросло до 11, еще 16 получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства обороны Давлата Вазири.
Ранее сообщалось о пяти погибших военнослужащих и 10 пострадавших.
В понедельник утром группа боевиков атаковала национальный оборонный университет имени Маршала Фахима. Силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению. На территории академии велась стрельба и были слышны взрывы.
Ранее сообщалось, что всего нападавших было пятеро. В ходе перестрелки с военными четверо из нападавших были ликвидированы, еще одного удалось задержать. Столкновения прекратились.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещена в России