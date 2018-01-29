Пакистан изучает российские системы вооружений для закупок, заявил посол

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Исламабад намерен наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой, изучает различные системы российских вооружений для новых закупок, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

Он отметил, что сотрудничество Пакистана и России в оборонной сфере "постоянно нарастает и сопровождается частыми контактами на высоком уровне, усилилось за последние годы и двустороннее военно-техническое сотрудничество". "Мы желаем и далее углублять сотрудничество с Россией в этой важной области", — сказал дипломат.

"Российские системы вооружений хорошо конкурируют с подобными системами, произведенными другими странами, и те, кто отвечает за военное планирование в Пакистане, рассматривают их с положительной точки зрения. Поэтому вооруженные силы Пакистана находятся в процессе изучения различных российских систем вооружения с целью возможной дальнейшей покупки", — подчеркнул посол Пакистана.

Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35.

Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.