На Украине 12 населенных пунктов остаются обесточенными из-за непогоды

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Двенадцать населенных пунктов остаются обесточенными в Одесской области из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Украине. Более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения, постепенно оно восстанавливается.

"Остаются обесточенными 12 населенных пунктов в Одесской области", — говорится в сообщении госслужбы по ЧС.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады областных энергокомпаний.