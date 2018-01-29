В Пакистане обвинили США во лжи из-за слов о многомиллиардной помощи

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Заявления США о многомиллиардной помощи Пакистану на противодействие терроризму недостоверны, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Кази Халилулла.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter , что за последние пятнадцать лет Вашингтон выделил Пакистану более 33 миллиардов долларов, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана. По словам американского лидера, "больше этого не будет".

Халилулла отметил, что "оскорбительные обвинения США" разочаровали жителей Пакистана и правительство. По его словам, эти высказывания абсолютно непонятны, поскольку "откровенно противоречат фактам".

Посол также указал, что США проигнорировали огромные потери, которые понесло население страны, "борясь с терроризмом". По его словам, в Пакистане погибли 70 тысяч человек, включая 6,5 тысячи военных и сотрудников правоохранительных органов, а экономика страны потеряла более 120 миллиардов долларов.

"Претензии, связанные с миллиардами долларов в качестве помощи, также вводят в заблуждение", — подчеркнул Халилулла.

По его словам, около половины от общего объема этих средств — плата Пакистану, в частности за то, что США используют наземные объекты и воздушные коридоры страны для операций в Афганистане.