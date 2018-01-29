В Бишкеке за сутки насмерть замерзли два человека

БИШКЕК, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники центра экстренной медицины за минувшую ночь доставили в больницы столицы Киргизии 12 человек с переохлаждением, еще двое замерзли насмерть, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы Минздрава.

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека произошла 26 января. Температуры воды, подаваемой в трубы центрального отопления столицы Киргизии, снижена до минимальной. Авария произошла на фоне аномального похолодания. По данным синоптиков, в ночь на 29 января температура воздуха в Бишкеке опустилась до минус 26 градусов. В горных районах республики — до минус 40-45 градусов. Все подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный режим несения службы, приостановлен учебный процесс в школах.

"За прошедшие сутки сотрудники центра экстренной медицины собрали с улиц Бишкека 14 человек, двоим, к сожалению, помочь уже ничем не смогли, их обнаружили мёртвыми", — сказала собеседница агентства.

По данным Минздрава, в ночь на понедельник случилась авария в системе отопления национального госпиталя Киргизии.

"В национальном госпитале в ночь с 28 на 29 января случилась авария и возникла проблема с отоплением здания госпиталя инвалидов Великой отечественной войны. Работали до ночи. При понижении температуры начал образовываться лёд, поэтому воду из системы слили, но при подаче горячей воды восстановить прежний режим её деятельности не удалось. Восстановительно-ремонтные работы продолжаются", — сообщил журналистам министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Кроме того, сообщается, что на фоне аномальных морозов в Бишкеке не могут выйти на линию многие машины скорой помощи – у них замерзло топливо.

Распоряжением премьера Сапара Исакова по всему городу открыты временные пункты обогрева. Всего за минувшие сутки в них обратились около 800 человек. В каждом районе столицы в самых людных местах установлены по пять палаток обогрева, где всех нуждающихся обеспечивают питанием, горячим чаем и ночлегом.