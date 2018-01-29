В Бишкеке за сутки насмерть замерзли два человека

БИШКЕК, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники центра экстренной медицины за минувшую ночь доставили в больницы столицы Киргизии 12 человек с переохлаждением, еще двое замерзли насмерть, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы Минздрава.
"За прошедшие сутки сотрудники центра экстренной медицины собрали с улиц Бишкека 14 человек, двоим, к сожалению, помочь уже ничем не смогли, их обнаружили мёртвыми", — сказала собеседница агентства.
По данным Минздрава, в ночь на понедельник случилась авария в системе отопления национального госпиталя Киргизии.
"В национальном госпитале в ночь с 28 на 29 января случилась авария и возникла проблема с отоплением здания госпиталя инвалидов Великой отечественной войны. Работали до ночи. При понижении температуры начал образовываться лёд, поэтому воду из системы слили, но при подаче горячей воды восстановить прежний режим её деятельности не удалось. Восстановительно-ремонтные работы продолжаются", — сообщил журналистам министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.
Распоряжением премьера Сапара Исакова по всему городу открыты временные пункты обогрева. Всего за минувшие сутки в них обратились около 800 человек. В каждом районе столицы в самых людных местах установлены по пять палаток обогрева, где всех нуждающихся обеспечивают питанием, горячим чаем и ночлегом.