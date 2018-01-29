Министр энергетики Армении отозвал свое прошение об отставке

ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян снял с повестки вопрос своей отставки после бесед с президентом и премьером, сообщил его пресс-секретарь Васак Тарпошян.

Ранее в ведомстве заявили, что Манукян подал прошение об отставке.

"Да, министр, действительно представил прошение об отставке по личным причинам. Но после бесед с президентом республики и премьер-министром этот вопрос был снят с повестки. Ашот Манукян продолжит занимать свою должность", — сказал Тарпошян государственному агентству "Арменпресс".