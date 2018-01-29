МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Прямые переговоры лидеров Палестины и Израиля пока не планируются, заявил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.
На вопрос, возможны ли прямые переговоры между Махмудом Аббасом и Биньямином Нетаньяху по результатам визитов обоих лидеров в Москву (соответственно, 12 февраля и 29 января), Нофаль ответил отрицательно.
"Нет, такого не планируется, абсолютно. Сейчас нет никаких планов в отношении встречи Аббаса и Нетаньяху", — сказал собеседник агентства.