"Пример для патриотов": на Украине снимут фильм о Петлюре

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На Украине выпустят фильм о националисте Симоне Петлюре, сообщает "Укринформ" со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

Лента выйдет на экраны уже в 2018 году. По словам чиновника, фильм позволит продвигать "патриотические настроения" в обществе.

"Это значит, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания в Украине. И так будет и в дальнейшем", — сказал Розенко.

Симон Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики, главой Директории Украинской народной республики. Участвовал в боях против Красной армии. Петлюру убили в Париже 25 мая 1926 года в отместку за еврейские погромы на Украине, убийца был оправдан французским судом.