В Ташкенте двенадцатилетний школьник утонул, спасая сверстника

ТАШКЕНТ, 29 янв – РИА Новости. Двенадцатилетний школьник утонул в одном из каналов в Ташкенте, спасая из воды своего сверстника, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным пресс-службы, подростки возвращались после занятий и решили перейти через канал по трубе теплотрассы, которая проходит над водой. Один из школьников поскользнулся и упал в воду, его товарищ бросился на помощь. Подросток подплыл к своему другу, подтолкнул его к краю берега и спас. "Из-за усталости сам не смог подплыть близко к берегу и холодная вода утянула его вниз", — добавили в пресс-службе.

По данным СМИ, тело подростка нашли только спустя два дня в километре от места, где он утонул. Жители близлежащего района Ташкента сообщают, что канал, протекающий рядом с многоэтажными домами, не огорожен и представляет большую опасность, там уже неоднократно тонули люди.