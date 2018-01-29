Число погибших при атаке боевиков на академию в Кабуле возросло до пяти

Сотрудники афганской службы безопасности возле военной академии в Кабуле, где произошел взрыв. 29 января 2018

Сотрудники афганской службы безопасности возле военной академии в Кабуле, где произошел взрыв. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число военнослужащих, погибших при атаке на военную академию в Кабуле, возросло до пяти, еще 10 получили ранения, передает агентство Пажвак.

Ранее сообщалось о гибели двух военнослужащих.

В понедельник утром группа боевиков атаковала национальный оборонный университет имени Маршала Фахима. Силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению. На территории академии велась стрельба и были слышны взрывы.

По последним данным агентства, всего нападавших было пятеро. В ходе перестрелки с военными, четверо из нападавших были ликвидированы, еще одного удалось задержать. Столкновения прекратились.