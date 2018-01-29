СМИ: ИГ* взяла ответственность за атаку на военную академию в Кабуле

Сотрудники афганской службы безопасности возле военной академии в Кабуле, где произошел взрыв. 29 января 2018

Сотрудники афганской службы безопасности возле военной академии в Кабуле, где произошел взрыв. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле, сообщил афганский телеканал 1TV.

Утром группа боевиков атаковала Национальный оборонный университет имени маршала Фахима. Силы безопасности перекрыли дороги к учебному заведению.

На территории академии шла перестрелка, были слышны взрывы.

Как передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Минобороны, жертвами атаки стали одиннадцать военнослужащих, еще шестнадцать пострадали.

Всего нападавших было пятеро: четверых ликвидировали, еще одного задержали.

#Kabul — MoD spokesman Dawlat Waziri confirmed to TOLOnews that clashes have ended. Two suicide bombers detonated their explosives at the gate of Marshal Fahim Military University in Kabul. Two other attackers were killed in the clash with security forces and another was arrested pic.twitter.com/IbomgubZiO — TOLOnews (@TOLOnews) 29 января 2018 г.​

В субботу в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан взорвался заминированный автомобиль скорой помощи. Погибли 103 человека. Ответственность за теракт взяло движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.