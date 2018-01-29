В Австралии более 50 тысяч домов остались без света из-за жары, пишут СМИ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Более 50 тысяч домов остались без электричества в штате Виктория на юго-востоке Австралии, в некоторых районах которого температура воздуха достигла 40 градусов, сообщает телеканал 9 News.

"В отдельных районах наблюдались проблемы с распределением электроэнергии. Мы изучаем все доступные средства, чтобы добиться от компаний компенсации населению", — сообщил премьер штата Дэниел Эндрюс.

Как сообщает телеканал ABC News, в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в некоторых районах не опускалась ниже 30 градусов. По словам властей, резко возросшее потребление электричества вызвало поломки трансформаторов и предохранителей распределительной сети.

По данным 9 News, в понедельник подача электричества была частично восстановлена, однако тысячи человек все еще остаются без света.