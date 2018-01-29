ВСУ шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сообщил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики более 20 мин. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы и бронетехника. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 63 единицы", — сказал журналистам представитель СЦКК.