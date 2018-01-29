В ЛНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (218)

ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1", — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново и Логвиново. Уточняется, что по территории республики было выпущено около 56 снарядов и мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — добавили в пресс-службе.

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