СМИ: жертвами атаки боевиков на академию в Афганистане стали двое военных

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жертвами атаки на военную академию в Кабуле стали двое военнослужащих Афганистана, еще десять получили ранения, столкновение продолжается, передает агентство Pajhwok со ссылкой на министерство обороны.

Ранее сообщалось, что группа боевиков атаковала национальный оборонный университет имени Маршала Фахима. Силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению. На территории академии велась стрельба и были слышны взрывы.

По данным агентства, всего нападавших было пятеро. В ходе перестрелки с военными, трое из нападавших были ликвидированы, еще одного удалось задержать. В настоящий момент пятый боевик продолжает оказывать сопротивление.