Боевики напали на военную академию в столице Афганистана

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Группа боевиков совершила атаку на военную академию в столице Афганистана Кабуле, в настоящий момент идет перестрелка, на территории заведения слышны взрывы, сообщает телеканал Tolo News.

Власти афганской столицы подтвердили телеканалу, что утром в понедельник группа неизвестных напала на национальный оборонный университет имени Маршала Фахима.

По данным корреспондента телеканала, силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению.

О жертвах, пострадавших и ущербе не сообщается.