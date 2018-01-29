МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Эксперты обнаружили на карте приложения Strava военные базы нескольких стран, включая США. Передвижение солдат по местам дислокации выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства, пишет The Verge.

В ноябре прошлого года фитнес-приложение Strava, которое позволяет пользователям отслеживать пройденное расстояние с помощью данных со спутников, опубликовало карту с информацией о передвижениях владельцев с миллионов устройств.

В Сети обратили внимание на необычную активность в зонах боевых действий, в том числе в Афганистане и Сирии. Там, в значительном отдалении от населенных пунктов и других мест, где могут использоваться фитнес-трекеры, пользователи нашли цикличные маршруты, по которым, по-видимому, передвигаются военные патрули.

"Strava опубликовала глобальную карту… Выглядит красиво, но это проблема для сохранения секретности операций. Базы США легко идентифицировать", — пишет Nathan Ruser.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.

​"Американская авиабаза построена в 2016 году, недалеко от деревни Сабит, в 35 км к югу от Кобани, для поддержки операций Демократических сил Сирии против ИГ*", — поделился наблюдением Mr Ghostly.

US airbase build in 2016, near the village of Sabit, 35 km south of Kobani, to support SDF operations against ISIS: https://t.co/lkO2XhDwH8 pic.twitter.com/rHwZvAv5tl — Mr Ghostly (@Mr_Ghostly) 28 января 2018 г.

​"Вот посты вокруг Мосула. (или это местные жители, которые бегают кругами вокруг своих домов)", — иронизирует Tobias Schneider.

So much cool stuff to be done. Outposts around Mosul (or locals who enjoy running in close circles around their houses): pic.twitter.com/wHItJwYUUI — Tobias Schneider (@tobiaschneider) 27 января 2018 г.

​Пользователи отмечают, что американские базы наиболее заметны на карте. Кроме того, отмечают активность, предположительно российских и турецких военных в Сирии.

Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что американское военное ведомство изучает ситуацию и в случае необходимости готово принять дополнительные меры для обеспечения безопасности военного персонала внутри страны и за рубежом.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.