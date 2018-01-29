МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Команда по национальной безопасности из администрации президента США Дональда Трампа планирует создать национальную сверхскоростную и защищенную беспроводную сеть 5G для защиты от угрозы со стороны Китая, сообщает издание Axios со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
"Чиновники Трампа из области национальной безопасности рассматривают вариант беспрецедентного федерального захвата части национальной мобильной сети для защиты от Китая, свидетельствуют полученные в распоряжение издания секретные документы… Согласно документам, Америке необходимо за три года создать централизованную национальную сеть 5G", — сообщает издание.
Издание добавляет, что в документах отмечается необходимость в короткие сроки создать сверхскоростную беспроводную технологию 5G, поскольку "Китай уже достиг лидирующей позиции в производстве и оперировании сетевой инфраструктуры" и "является доминирующим опасным агентом информационной сферы".
По данным издания, создание новой беспроводной сети обсуждается на низком уровне президентской администрации. В ближайшие шесть-восемь месяцев должны состояться обсуждения способов создания сети и финансирования проекта.
По мнению экспертов издания, "оборотной стороной" данного проекта станет "агрессивное вмешательство американского правительства в функционирование рынка частных провайдеров", что "нарушит деловые планы самых больших американских телекоммуникационных и технологических компаний".