МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Команда по национальной безопасности из администрации президента США Дональда Трампа планирует создать национальную сверхскоростную и защищенную беспроводную сеть 5G для защиты от угрозы со стороны Китая, сообщает издание Axios со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

"Чиновники Трампа из области национальной безопасности рассматривают вариант беспрецедентного федерального захвата части национальной мобильной сети для защиты от Китая, свидетельствуют полученные в распоряжение издания секретные документы… Согласно документам, Америке необходимо за три года создать централизованную национальную сеть 5G", — сообщает издание.

Издание добавляет, что в документах отмечается необходимость в короткие сроки создать сверхскоростную беспроводную технологию 5G, поскольку "Китай уже достиг лидирующей позиции в производстве и оперировании сетевой инфраструктуры" и "является доминирующим опасным агентом информационной сферы".

По данным издания, создание новой беспроводной сети обсуждается на низком уровне президентской администрации. В ближайшие шесть-восемь месяцев должны состояться обсуждения способов создания сети и финансирования проекта.

Как пишет издание, существует два сценария развития новой сети: либо правительство создаст общенациональную единую сеть, либо позволит частным провайдерам создать свои сети 5G. Однако, по словам осведомленного источника, "второй вариант вовсе не вариант", поскольку "именно единая централизованная сеть необходима для защиты Америки от Китая и других опасных агентов".

По мнению экспертов издания, "оборотной стороной" данного проекта станет "агрессивное вмешательство американского правительства в функционирование рынка частных провайдеров", что "нарушит деловые планы самых больших американских телекоммуникационных и технологических компаний".