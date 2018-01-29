Трамп высказался в поддержку права американцев на владение оружием

ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку права американских граждан на владение оружием, заявив, что это отвечает интересам безопасности.

"Я большой сторонник второй поправки (к конституции США – ред.), и считаю, что она служит интересам безопасности. Так много атак, когда оружие было только у плохих парней", — сказал он в интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану, приведя в качестве примера теракт в Париже, жертвами которого стали более 130 человек.

Вечером 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. Самые кровавые события разворачивались в "Батаклане", где проходил концерт группы Eagles of Death Metal. Жертвами захвата заложников в концертном зале стали 90 человек, в том числе менеджер группы. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

При этом, убежден президент США, запрет на владение оружием не остановил бы преступников, страдающих психическими заболеваниями. Говоря о прошлогоднем теракте Лас-Вегасе, он заявил, что у Стивена Пэддока, убившего 58 человек, если бы не было огнестрельного оружия, были бы бомбы.

Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 1 октября на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой. Этот инцидент стал самым массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия в новейшей истории США.