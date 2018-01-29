Трамп не исключил возвращение США в Парижское соглашение по климату

ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости, Мария Табак. Президент США Дональд Трамп вновь не исключил возможность возвращения США в Парижское соглашение по климату.

США вышли из соглашения летом 2017 года, однако Трамп в среду не исключил, что страна может вернуться в Парижское соглашение по климату.

"Парижское соглашение было бы катастрофой для нас. Но если будет хорошее соглашение, всегда есть шанс, что мы вернемся", — сказал Трамп в интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану.

В настоящее время, отметил президент, соглашение для США "ужасно" и "несправедливо".

Первое глобальное соглашение по климату — Парижское соглашение — было подписано в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Договор ратифицировали 170 стран, обязавшись принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

В начале июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения, за участие в котором выступала прежняя администрация Барака Обамы. Это вызвало критику со стороны части общественности и политической элиты в стране и за рубежом. Президент объяснил свое решение тем, что участие в соглашении невыгодно США с экономической точки зрения. При этом ранее Трамп называл теорию о глобальном потеплении выдумкой.